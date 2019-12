Ab 2020 kein Öl und Alk!

Verena: Das Erschreckende, wenn man älter wird, ist nicht, dass die Jahre, sondern auch die Jahrzehnte so schnell vorbeifliegen. Es kommt mir vor, als wärs gar nicht lange her, dass wir ins neue Jahrtausend hineinfeierten. Wir sorgten uns, die Computer könnten abstürzen, überhaupt könne bei der Jahrtausendwende die Erde abstürzen. Aber nichts stürzte ab. Die Erde lebt, bloss ist sie zwanzig Jahre älter. Zwanzig. Zwei Jahrzehnte, für mich ist das viel, aber wenig für die Erde, könnte man denken. Doch falls wir so weitermachen, da sind sich die Wissenschaftler einig, wird die Erde so schnell altern wie wir Menschen. Innerhalb von hundert Jahren – und das ist grosszügig gerechnet – kämen Falten, Müdigkeit, Krankheiten, Zerbrechlichkeit. Da würde ein kleiner Sturz gleich einen Bruch herbeiführen, eine kleine Entzündung gleich den Tod. Da können Sie sich vorstellen, dass es nicht lustig wird auf einer Erde, die schneller altert als man selbst.