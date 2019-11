Hauptsache joggen

Mögen sich pubertierende Kinder ruhig über das gemächliche Joggingtempo ihrer Erzeuger lustig machen. Soll der Partner doch von dem Bekannten schwärmen, der mit Ende 50 den Marathon in dreieinhalb Stunden absolviert, obwohl man selbst nach dreieinhalb Kilometern schlappmacht. In beiden Fällen gilt: Nicht entmutigen lassen, weitermachen – Hauptsache laufen, denn Joggen ist in jeder noch so geringen Dosis gesund. Zu diesen Ergebnissen kommen australische Sportwissenschaftler und Mediziner im «British Journal of Sports Medicine».