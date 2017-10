Krisensicher durch die Vierziger

Die 1940er-Jahre waren von Wirtschaftskrise und Krieg geprägt. Niemand sehnt sich nach diesem Jahrzehnt zurück. Doch manchmal bringt gerade der Mangel Schönes hervor.

Textilien waren in dieser Zeit knapp, weshalb Kleidung aus möglichst wenig Stoff herge­stellt wurde. Die Materialien waren gröber, und in der Not grif­fen Frauen auch mal zu Männer­sachen. Nähen können war von Vorteil. Manche Hausfrau mutierte zu ihrer eigenen Designerin. Plateauschuhe mit Holz- und Korksohlen wurden getragen, da Leder zu teuer geworden war.

In Paris hielt man an der Haute Couture fest und blieb Modestadt. Den Nazis zum Trotz, die versuchten, Einfluss zu nehmen, blieben die französischen Designer stilbildend.

Die Sanduhr-Silhouette

1947 bescherte Christian Dior den kriegsgebeutelten Menschen den «New Look», der eine neue Weiblichkeit zelebrierte. Bei den Kleidern war in den 1940ern die Sanduhr-Silhouette Trumpf, wobei Hüften und Busen betont wurden. Bleistiftröcke bedeckten knapp die Knie, Turbane die Haare und Riemchensandalen die Füsse. Knallroter Lippenstift und lackierte Nägel sorgten für den letzten Schliff.

Damenhafter Schick

Dieser glamouröse Look, den Hollywoodstars wie Joan Crawford oder Rita Hayworth pro­moteten, kehrt nun zurück. An der diesjährigen Milano Fashion Week etwa wurden die 1940er von zahlreichen Designern zitiert und neu interpretiert.

Die italienische Designerin Elisabetta Franchi liess sich für ihre Herbst-Winter-Kollektion von der Garderobe der argentinischen Präsidentengattin Evita Perón (1919–1952) inspirieren. Kragen oder ganze Mäntel aus Kunstpelz sorgen für den grossen Auftritt.

Auch Tomas Maier, Kreativchef bei Bottega Veneta, schlägt die Silhouetten der 1940er vor. Er stattete seine Models mit spit­zen Schultern, gegürteten Taillen, feinen Strumpfhosen und sogar mit den für die Vierzigerjahre typischen Haartollen aus.

Doch 1:1 kommt die Vintage-Mode nicht daher. Vielmehr ist Eklektizismus das Motto der Stunde. Die 40er treffen auf die 70er, damenhafter Schick wird mit Futu­rismus kombiniert. Berührungsängste muss man beim Griff in die Mottenkiste wahrlich keine haben. (Berner Zeitung)