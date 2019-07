Pengin, die Hello Kitty aus Bern

Zuerst digital, dann erst real

Es ist einer dieser schwülheissen Sommernachmittage. Tom Hänni sitzt am Tisch des frisch bezogenen, neuen Büros im Berner Breitenrain. Es riecht nach neuen Möbeln und frischen Ideen. Hinter Pengin and Friends steckt ein fünfköpfiges Team. Sandra Schneider (31), die einzige Frau in der Runde, ist die Kommunikations- und Social-Media-Verantwortliche. Webentwickler Reno Bertolotti (40) huscht fürs Foto kurz herbei. Und da ist auch Francis Pauchard (67), Gründer der Berner Boutique Olmo und jetzt Berater der noch jungen Firma.

Tom Hänni gründete im Jahr 2005 gemeinsam mit Reno Bertolotti die Pixelfarm, ein Atelier für visuelle Kommunikation und Grafikdesign. Schnell bevölkerte er die Website seiner «Farm» mit passenden Tieren. Rasant verbreiteten sie sich im Internet, wurden übernommen und kopiert, mal legal, mal illegal. Bis nach Japan habe es der Pinguin gar geschafft. Daher sein Name – Pengin ist japanisch für Pinguin.

Keine unkontrollierte digitale Vermehrung

Nur: Geld verdienen konnte Hänni mit seinem Werk auf diese Weise nicht. Sein Bruder Daniel (37), das fünfte Mitglied von Pengin and Friends, hatte schliesslich die Idee, ein Label zu gründen und so die Tierchen vor unkontrollierter digitaler Vermehrung zu schützen. So gründeten Hänni und Co. 2015 die AG als Nebenprojekt, mit dem Ziel, Produkte mit den Designs zu bedrucken.

Gutes Material, bio und fair

Doch welche Produkte? Und wo sollten sie produziert werden? Hänni hatte im Rahmen der Pixelfarm zwar schon öfters T-Shirts mit seinen Sujets und Schriftzügen bedrucken lassen, dennoch war die Kleiderbranche komplettes Neuland für Tom Hänni und sein Team. Sie gingen an Messen, stellten ihre Idee in Berner Shops vor, um herauszufinden, was bei der Kundschaft ankommen könnte. Wichtige Tipps lieferten auch Francis Pauchard mit seiner Branchenerfahrung und Daniel Hänni, der als Einziger in der Runde Kinder hat und «Elterninputs» beisteuern kann. Gemeinsam suchte man Produkte, Produktionsstätten und Shops für den Verkauf aus.