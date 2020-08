In der Aare in Bern – Leblose Person bei der Matteschwelle Am Donnerstagnachmittag musste die Polizei in Bern eine leblose Person aus der Aare bergen. Der Einsatz läuft noch. UPDATE FOLGT

Am Donnerstagnachmittag wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass eine regungslose Person in der Aare treibe, im Bereich der Matteschwelle in Bern. Wie ein Kapo-Sprecher auf Anfrage bestätigt, konnte die Person oberhalb der Schleuse auf der Seite Dalmaziquai ausfindig gemacht werden.

Reanimationsmassnahmen seien erfolglos geblieben, die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen. Gegenwärtig läuft der Polizeieinsatz noch, weshalb noch keine näheren Informationen zur Identität oder der Todesursache vorliegen.

Es ist bereits der zweite Fall dieser Art in der laufenden Woche: Erst am Dienstag wurde beim Stauwehr Engehalde die Leiche einer 22-jährigen Frau geborgen.

mb