Schule Wilderswil – Lehrer: «Wir vermissen euch» «Die Betreuungsmöglichkeit in der Schule Wilderswil ist bis jetzt nicht genutzt worden», bilanziert Co-Schulleiterin Corinne Sigrist. Sibylle Hunziker

«Ohni öich fägt's nid!» – Dieser Schriftzug prangt an der Turnhalle der Schule Wilderswil. Foto: Sibylle Hunziker

Wilderswil: «Ohni öich fägt’s nid!» Diese Meldung hat die «Selbsthilfegruppe der kindervermissenden Lehrerinnen und Lehrer» in grossen, bunten Lettern an die Fenster der Mehrzweckhalle der Schule Wilderswil gehängt. «Der Fernunterricht funktioniert zwar erstaunlich gut», berichtet Co-Schulleiterin Corinne Sigrist auf Anfrage. «Was die Familien zu Hause schon nur in Sachen Planung und Organisation leisten, damit die Kinder regelmässig ihren Schulstoff finden und lernen können, ist anspruchsvoll.»