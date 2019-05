Leisten Sie sich Leisten

Alles im Rahmen

Elegant und filigran geht eine solche Wand mit feinen Zierleisten. Diese werden auf einen Holzgrund geklebt oder genagelt. Danach wird alles in der gleichen Farbe gestrichen. (Bild über: Hope Eelephants)

DIY-Talente können solche getäferten Wände einfach selbermachen. Das Material dazu gibt es in Baumärkten. Diese Art von partiellen Holzverkleidungen kann man auf eine ähnliche Art angehen wie Wandregale. Sie sind auch für Mietwohnungen geeignet, da man sie beim Auszug einfach rückbauen kann. (Bilder über: Pinterest und Design Sponge)

Chic ums Eck

Klassische Eleganz und moderne Reduktion vereinen sich in diesem Neubau perfekt. Die Wände mit den Zierleisten helfen, dass alles wärmer wirkt. Diese Kombination ist auf eine ähnliche Art spannend wie das Zusammenstellen von Antiquitäten und Designermöbeln. (Bild über: Domino)

Im Mix

Holzleisten müssen nicht traditionell angebracht werden um gut auszusehen. Sie können, ganz nach eigenen Vorstellungen Muster und Anordnungen kreieren, sie in Lieblingsfarben anstreichen und gar mit passenden Tapeten kombinieren. Die klassische Art der Täferung findet im unteren Teil der Wand statt und der obere wird gestrichen oder tapeziert. Hier ist es genau umgekehrt und wirkt sehr modern und grafisch. (Bild über: Futurist Architecture)

Fast Weiss

Sehr elegant, frisch und feminin wirken solche Wände in Offwhite. Es gibt eine grosse Farbpalette in WEisstönen für Wände. Tauchen Sie in Farbkollektionen wie Little Greene oder Farrow and Ball und lassen Sie sich von Tönen wie Kreide, Bone, Gischt etc. verführen. Das schöne an solchen Dekoholzwänden ist, dass man sie auch gut lackieren kann, was die Eleganz noch nachdoppelt. (Bild über: Dream of home)

Rauten

Kreieren Sie sich Holzwände mit Leisten, ganz nach Ihrem Geschmack und passend zur Einrichtung und Anmutung der Wohnung. Hier machen filigrane Rauten und eine starke Farbe aus dieser Wand ein starkes aber elegantes Stilstatement. (Bild über: Style by Emily Henderson)

Ziemlich schräg

Holzwände die mit Leisten versehen werden müssen nicht im Kontrast zur Architektur stehen sondern können diese auch verstärken. Das ist hier geschehen mit einer ziemlich gewagten schrägen Aufteilung von Leisten an einer Wand und dunkelgrauer Farbe, die zu einem Guss- oder Zementboden kombiniert wurde. (Bild über: Apartment Therapy)

Upgrading für den Schrank

Täfelungen mit Leisten helfen nicht nur Wänden zu mehr Leben sondern auch Schranktüren. (Bild über: Becki Owens)

Gemütlichmacher

Diese gemütliche Ecke finde ich eine gute Inspiration für Wohnungen mit Fensterfronten, die bis zum Boden reichen. Es beweist, dass Räume die solche Fensterfronten haben, nicht zwingende leere weisse Wände und Designermöbel brauchen. (Bild über: Homey oh my)

Für die Galerie

Täferungen in alten Häusern waren oft dekorativ, umrahmten Wandgemälde oder boten einen edlen Platz für Gemälde. Eine Idee, die auf jeden Fall nachahmenswert bleibt. (Bild über: SF Girl)

