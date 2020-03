Wort zum Sonntag – Les 3 vertus theologales «Que l'Ésperance soit notre guide durant ces moments difficiles», écrit Jacques Lantz. Meinung Jacques Lantz

L’Antiquité grecque connaissait les 3 Grâces. Elles avaient pour nom Thalie, Aglaé et Euphrosyne, déesses de la séduction, du charme, de l’amour, du désir et du plaisir, en un mot tout ce qui peut réjouir l’être humain. Leurs noms les désignaient en tant que Beauté, Fleur et Brillance. Elles sont souvent représentées tenant une pomme à la main.