Unser Buchtipp in Corona-Zeiten – Lichtpunkte im dunklen Landleben Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Heute der Debütroman «Vom Land» des oberösterreichischen Autors Dominik Barta. Svend Peternell

Das Cover des Debütromans «Vom Land» des oberösterreichischen Autors Dominik Barta. Foto: PD

Grosses Kino in knappem Format. So liesse sich wohl «Vom Land» in aller Kürze umreissen. Der junge oberösterreichische Autor Dominik Barta (38) beweist gleich bei seinem Romandebüt mehrfach viel Gespür: Für die entlarvende Darstellung ländlich-einengender Idylle, ohne alle und alles schlechtzureden; für die Entwicklungsfähigkeiten einiger seiner Figuren; für die wohlabgewogene Ökonomie des Schreibens, präzise und dabei doch stimmig und differenziert zu bleiben. Kein Wort zu viel und doch alles eingefangen, was der Einsicht und der Spannung dient.