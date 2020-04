Mehrstündige Strassensperrung – LKW landet nach Unfall im Wiesland Nach einem Lastwagenunfall hat die Polizei am Dienstagmorgen während mehrerer Stunden die Hauptstrasse zwischen Schüpbach und Langnau sperren müssen. Der Chauffeur blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Marco Spycher

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und einer Signaltafel und geriet ins angrenzende Wiesland. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Dienstagmorgen erreichte die Kantonspolizei Bern in den frühen Morgenstunden eine Meldung zu einem Verkehrsunfall bei Schüpbach in der Gemeinde Signau. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen von Langnau herkommend auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Schüpbach unterwegs gewesen. In einer lang gezogenen Linkskurve nach der Haltestelle Hölzli kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und einer Signaltafel, geriet ins angrenzende Wiesland und kam schliesslich am Waldrand zum Stillstand. Der Lenker blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Um das verunfallte Fahrzeug zu bergen, standen zwei Schwerlast-Abschleppfahrzeuge im Einsatz. Foto: Kantonspolizei Bern

Für die aufwendige Bergung des Lastwagens musste im Verlaufe des Vormittags die Hauptstrasse zwischen Langnau und Schüpbach für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Region Langnau eingerichtet. Um das verunfallte Fahrzeug aus dem abfallenden Gelände zu bergen, standen zudem zwei Schwerlast-Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern habe derweil weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, heisst es in ihrer Mitteilung.