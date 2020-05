Region Thun – Logiernächte um mehr als 4 Prozent gesteigert Die Generalversammlung von Merligen Tourismus, die ohne physische Präsenz abgehalten wurde, hiess sämtliche Anträge gut. pd

Merligen Tourismus hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 hinter sich. Foto: PD

Die 116. ordentliche Generalversammlung von Merligen Tourismus fand infolge der Covid-19-Verordnung des Bundesrates ohne die Anwesenheit der Mitglieder statt. Sie hatten die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben, und zeigten mit einer hohen Stimmbeteiligung Verständnis für die aussergewöhnlichen Massnahmen. Sämtlichen Anträgen des Vorstandes wurde zugestimmt.

Merligen Tourismus konnte nach eigenen Angaben «auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurückblicken». Die Logiernachtzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr um mehr als 4 Prozent gesteigert werden. Der daraus resultierende Gewinn werde dem Verein helfen, die zunächst unsicheren Zeiten von Corona besser zu überstehen, heisst es in der Pressemitteilung von Merligen Tourismus. «Leider mussten in diesem Zusammenhang wie vielerorts die geplanten Anlässe für Anfang Sommer abgesagt werden», teilt Merligen Tourismus mit – so auch die traditionelle Jazz-Matinee, die für Ende Juni geplant war.

Grosse Hoffnungen jedoch hat Merligen Tourismus, den zweiten Merliger Cher (www.merligercher.ch) am 10. Oktober durchführen zu können. (pd)