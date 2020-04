Käse selber herstellen – Mach mal Mozzarella! Frischkäse, Camembert oder Gouda in der eigenen Küche ansetzen? Eigentlich kein Problem. Ganz so romantisch wie in der Käsewerbung ist es dann allerdings nicht. Eine britische Autorin zeigt, wie es geht. Nina Kobelt

Burrata, selbst gemacht: Käseunternehmerin Morgan McGlynn zeigt wie es geht. Foto: Jacqui Small (Quarto Pubishing Group, Knesebeck-Verlag, 2019)

Zuerst etwas ganz anderes: Wohl noch nie wurde in Privathaushalten so viel Brot gebacken wie jetzt. Sonntagmorgenzopf, Sauerteigbrote, Vollkorngipfeli – halt alles, was man schon immer mal machen wollte und sich nie die Zeit dafür nahm. Und was kommt dann? Was passt am besten zu frischem Brot? Noch mehr Selbstgemachtes, natürlich. Käse.