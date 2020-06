«BZ us dr Box» – Macht mal Pause! Genug von den ewigen Virus-News? Im neusten Podcast gehts um die BZ-Serie «Corona-Pause», um Sauerteigbrot und sonstige Dinge, die uns den Alltag versüssen.

Innehalten und durchatmen. Etwas, was in den letzten Wochen oft zu kurz kam. Hilfe beim Loslassen bietet die BZ-Serie «Corona-Pause». 43 Stück gibt es davon bereits, in jeder Ausgabe geben unsere Autoren Tipps aus ihrem eigenen Leben; um sich zu entspannen, abzulenken und auf andere Gedanken zu kommen.

Kulturredaktorin Marina Bolzli lebt besonders ihre Liebe für den heimischen Garten aus. Sie animierte zum Sammeln von Wildkräutern, machte den Fenstersims zum Beet oder unterhielt sich mit einer Schneckenexpertin.

In der neusten Ausgabe von «BZ us dr Box» spricht sie mit uns über die Idee hinter der Serie und darüber, weshalb eine Pause in dieser Zeit besonders wichtig ist. Und auch wir geben Tipps, wie man die Zeit vor und neben dem Bildschirm sinnvoll nutzen könnte.

Unsere digitalen und analogen Tipps

Sauerteigbrot

Für das Erfolgserlebnis aus dem eigenen Kühlschrank empfiehlt Redaktorin Marina Bolzli das Sauerteigbrot. Ein Langzeitprojekt, das nicht annähernd so kompliziert sei, wie es gerne dargestellt wird.

Die Liebe in Zeiten der Cholera

Nicht als Film, sondern als Buch zu empfehlen: «Die Liebe in den Zeiten der Cholera» des kolumbianischen Autors Gabriel García Márquez. Ein wahrlich dicker Schinken, der aber gerne verschlungen wird.

Tiger King

Abtauchen in eine ganz andere, skurille Welt: Die Netflix-Serie «Tiger King» erzählt die Geschichte des extravaganten Privatzoobesitzers Joe Exotic.

Der Totengräbersohn

Etwas für alle Fantasy-Fans: Die Buchreihe «Der Totengräbersohn» von Sam Feuerbach – besonders zu empfehlen als Hörbuch, gelesen von Robert Frank.

Syberia

Nicht nur Filme kann man am Bildschirm schauen, auch mit Videospielen darf man sich in den letzten Wochen ohne schlechtes Gewissen die Zeit vertreiben. Ein besonders stimmungsvoller Tipp für alle Rätselfans: Die «Syberia»-Trilogie. Der erste Teil erschien 2002, der letzte 2017.

The Last Dance

Für alle hungernden Sportfans da draussen: Die Dokumentation «The Last Dance» gibt einen tiefen Einblick in die Psyche des Starbasketballers Michael Jordan.

Burpees

Für diese Challenge braucht es viel Selbstdisziplin: Redaktor Cedric Fröhlich übt sich jeden Tag an «Burpees». Sein Ziel ist es, 60 davon an einem Stück zu schaffen.