Sieg und Niederlage für HVH – Männer gewinnen, Frauen verlieren Herzogenbuchsees 1.-Liga-Männer schlagen Neuhausen, die NLA-Frauen unterliegen in Winterthur. Reto Pfister

Res Beck erzielte für Herzogenbuchsee gegen Frauenfeld drei Tore. Foto: Raphael Moser

Die Männer des HV Herzogenbuchsee haben nach zwei deutlichen Niederlagen wieder auf die Siegesstrasse zurückgefunden. Sie bezwangen in der heimischen Mittelholzhalle Frauenfeld 24:18 und schoben sich mit acht Punkten aus sieben Spielen auf den dritten Platz in der 1.-Liga-Finalrunde vor. Bei einer geschlossenen Teamleistung stach kein Akteur des Heimteams speziell hervor, Nicolas Zaugg war mit fünf Treffern der beste HVH-Schütze. Die beiden Erstklassierten der Finalrunde steigen in die NLB auf; am Ende der Saison gibt es keine zusätzlichen Aufstiegsspiele mehr.

Einen kleinen Rückschlag erlitten die HVH-Frauen in der NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Die Oberaargauerinnen verloren bei Yellow Winterthur 24:27. Die Gäste agierten im Angriff zu ungeduldig und ermöglichten den wurfstarken Gegnerinnen zu viele einfache Tore. Mit vier Punkten aus drei Spielen befindet sich der HVH aber weiter auf einem guten Weg in Richtung Ligaerhalt; dafür ist der vierte Platz unter sechs Teams erforderlich. Die Auf-/Abstiegsrunde wird von den vier Letzten der NLA-Hauptrunde und den beiden Ersten der NLB bestritten, sofern diese keine Zweitmannschaften von NLA-Clubs sein. Im Normalfall sollte der Verbleib in der obersten Liga für den HVH kein grosses Problem darstellen.