Höhenkitzel bei den Albinenleitern

Rolf Hermann, Lyriker und «Gebirgspoet»

Der Autor Rolf Hermann ist 1973 in Leuk VS geboren, heute lebt er mit seiner Familie in Biel. Er studierte in Freiburg und Iowa, USA, und schreibt vor allem Lyrik, aber auch Prosa, Hörspiele, Theater- und Mundarttexte. Hermann ist Mitglied der Mundartgruppe «Die Gebirgspoeten», mit der Schauspielerin und Regisseurin Barbara Terpoorten (»Der Bestatter») leitet er die Theatergruppe Sempione-Productions.



Hermann ist für sein Schaffen unter anderem mit dem Literaturpreis des Kantons Bern sowie einem Werkbeitrag der Pro Helvetia ausgezeichnet worden. 2017 erschien sein Buch «Das Leben ist ein Steilhang». Gedichte veröffentlichte er 2014 in «Kartographie des Schnees», 2011 in «Kurze Chronik einer Bruchlandung» und 2007 in «Hommage an das Rückenschwimmen in der Nähe von Chicago und anderswo».