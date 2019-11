«Alles leuchtet»

Irgendwann liess sie sich von ihrer Schulkollegin überreden und nahm Gesangsunterricht. Ab da gab es nur noch die Musik. Am Gymnasium Hofwil in Münchenbuchsee landete sie im Talentförderprogramm. An der Jazzschule Bern studierte sie Gesang und Jazzkomposition. Der Gesangskünstler An­dreas Schaerer war einer ihrer wichtigsten Mentoren.

Der Abschluss ist vier Jahre her. Seither lebt sie von ihrer Musik. Mit Konzerten, Engagements für Filmmusik oder Theaterstücke hält sie sich über Wasser, lebt günstig in einer Bieler Wohn­gemeinschaft. Die Aufträge hätten sich so ergeben, sagt sie. Das habe sie auch darin bestärkt, nach den vielen Bandprojekten nun eigene Wege zu gehen.

«Weil plötzlich so vieles zurückkam», sagt sie. «Weil die Leute auf mich reagierten. Für die meisten Bandalben bin ich ja auch Kompromisse eingegangen. Jetzt möchte ich ganz zu mir stehen. Auch musikalisch.» Deshalb gibt es Rea Dubach nur noch in der Jazz-Rock-Formation Omni Selassi zu hören, mit der sie sich das geliebte Bandgefühl aufrechterhält.

«Wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wünsche ich mir, dass, wenn wir einen Monat auf Tour gehen, alle voll mitziehen», sagt sie. «Sonst braucht ich keine Band mehr.» Ansonsten will sie sich auf ihre Solo­projekte konzentrieren.

Die Verständigung

Das Soloalbum ist eine Selbst­befragung geworden, wie sie sagt, während sich im Atelier das Grau in ein Blau wandelt. Eine Verortung. Und der hohe Norden war es, wo sie hinmusste, um Antworten zu finden. Einst war es Irland, später Skandinavien und zuletzt Island. Immer wieder Island. Dorthin, in ein kleines Fischerdorf, reiste sie, uman ihrem Soloprojekt zu arbeiten. Drei Monate lang.

In der Einsamkeit suchte sie ihren Platz. Ihre Stimme. Merkte: In einer Welt, in der alles verbunden ist, tragen alle Verantwortung, und Verständigung ist das wichtigste Gut. «In meinem Universum ist nichts separiert. Diese Verbundenheit ist mein Thema», sagt sie.