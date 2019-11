Ein Berner in New York

Die Einrichtung zeugt von seiner Liebe zu Farben und Stilbrüchen. Ein Siebdruck von Warhol, eine Designerlampe aus Plastik und ein goldener Spiegel ergeben ein fröhliches Ganzes. Ein schwarzweisses Foto zeigt Krebs mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder. Leider seien alle verstorben, sodass ihm nur eine Halbschwester in Lima bleibe, wo er geboren sei, so Krebs.

Sein Vater, ein Schweizer Gastronom, liess sich mit seiner polnischstämmigen Frau berufshalber in Peru nieder. 1968, als Krebs sieben Jahre alt war, kehrte die Familie in die Schweiz zurück. Krebs studierte an der Fachhochschule in Burgdorf Architektur und arbeitete schliesslich für die renommierten Oswald-Architekten. Er sei nicht glücklich gewesen und habe sich oft geärgert.

Bis er sich gesagt habe: «Jetzt mache ich mein eigenes Ding!» Krebs erinnert sich, wie er ein Atelier mietete und beschloss, Kunst zu machen. Das Blöde sei gewesen, dass er überhaupt keinen Plan gehabt habe. So habe er eine Zeit lang jeden Morgen sein Gipfeli gegessen und die Zeitung gelesen, ohne irgendeine Idee zu haben.



So soll «Flying Freedoms» in New York aussehen. PD / Flyingwalls.co

Dass er, der früher Architekt gewesen war, den öffentlichen Raum bespielen wollte, lag auf der Hand. «Uferlos» hiess schliesslich seine erste Plastik, die er in Thun aus schweren Eisenplatten 1989 schuf. Im gleichen Jahr gründete er die Gruppe «Flying Walls» und holte so Freunde mit ins Boot, die ihm bis heute als freiwillige Helfer zur Verfügung stehen.

Mit der Installation «Air Wave» (1990) schuf Krebs eine erste Intervention, die für grössere mediale Aufmerksamkeit sorgte: Gemeinsam mit seinem Team hatte Krebs die Kirchenfeldbrücke während vierzehn Tagen mit orangen Stoff­­­bahnen eingekleidet, die im Wind schwankend das Konstrukt der Brücke in Bewegung zu versetzen schienen.