Franz Hohler und die Klimajugend

Die Gletscherflöhe sind wahnsinnig zappelig. Und der Oberzwaspel unter ihnen heisst Cengalo (Thomas U. Hostettler). Seine Frau Cengala (Grazia Pergoletti) arbeitet auf der Bank, die Kinder sind in der Schule, und Cengalo, der Hausmann, träumt von seinem Durchbruch als Musiker. Bald ist das Gletscherfest, dort will er sich als Sänger und Gitarrist beweisen. Doch am Text muss noch gefeilt werden. Bald kommt die Familie zum Mittagessen. Es gibt Schnee mit Gletschersalz. Und bald zeigt sich: Das kuschelige Gletscherspalten-Heim ist in Gefahr. Es ist zu warm, trotz Winter, es tropft von der Decke – die Kinder Cengalina und Cengalino (Irina Wrona und Chrischi Weber) wissen Bescheid: Das ist der Klimawandel.