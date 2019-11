Frühförderung, nicht Frühchinesisch

Die Ausstellung, konzipiert von der Stimme Q, will vermitteln – und hat eine klare Haltung. Die Stimme Q ist gewissermassen die Schweizer Kleinkinderlobby, die das Ziel verfolgt, die Qualität der Frühförderung zu verbessern. Damit sollen nicht in erster Linie ambitionierte Eltern abgeholt werden, die ihre Kinder ins Frühstchinesisch schicken oder zum Geigenspiel nötigen. Im Fokus stehen die Angebote, die dafür sorgen, dass die Chancengleichheit steigt. Denn wenn Kleinkinder nicht die Möglichkeit haben, in einer inspirierenden Umgebung die Welt zu entdecken – so die wissenschaftlich fundierte These –, starten sie mit einem Nachteil.

Die Ausstellung zeigt vorbildliche Kinderkrippen und Kindergärten, stellt verschiedene Familienbilder vor und zeigt Meinungen aus der Wissenschaft sowie aktuelle gesellschaftliche Debatten. Vermittelt wird auch allerlei Zahlenfutter. Es zeigt sich etwa, dass es in der Schweiz grosse Qualitätsunterschiede gibt, was die Professionalisierung der externen Kleinkinderbetreuung angeht. Gross sind auch die Unterschiede zwischen der Romandie, in der die staatlichen Angebote etablierter sind, und der Deutschschweiz, in der die Betreuung eher als Privatsache der Eltern angesehen wird und nicht als Aufgabe des Staates.

«Die Entdeckung der Welt» ist einerseits spielerisch aufgebaut, beinhaltet aber anderseits eine grosse Menge an Informationen. Die lassen sich kaum bewältigen, wenn man dauernd seine herumtollenden Kinder noch im Auge behalten sollte. Wer sich vertieft informieren will, kommt besser ohne Kinder – für alle anderen bietet die Ausstellung ein veritables Schlechtwetterprogramm für die ganze Familie an.

Ausstellung: bis 22. Dezember, Kornhausforum, Bern. Gratis.