75-Jähriger verstorben – Mann nach Auseinandersetzung im Spital verstorben Vor drei Wochen kam es zu einem Streit. Nun ist einer der Beteiligten im Spital Interlaken seinen Verletzungen erlegen pkb

Kantonspolizei Bern.

Foto: Kapo Bern

Am Mittwoch ist ein Mann, der vor drei Wochen ins Spital Interlaken eingeliefert worden war, verstorben, wie Kantonspolizei mitteilt. «Gemäss Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die Verletzungen von einer Auseinandersetzung in einer Wohnung stammen und insbesondere durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht wurden.» Die Todesursache werde nun untersucht.

«Am Dienstag, 4. Februar, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem medizinischen Notfall ein», heisst es in der Mitteilung. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte in einer Wohnung in Interlaken auf einen verletzten Mann. Dieser wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Aufgrund des Verletzungsbildes sowie weiterer medizinischer Abklärungen musste davon ausgegangen werden, dass die Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht worden waren.» Dabei konnte auch eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden.»

Verdächtiger angehalten

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden daher umgehend Abklärungen aufgenommen, in deren Folge noch am selben Tag ein verdächtiger Mann aus dem Umfeld des Opfers angehalten wurde. Wie weiterführende Ermittlungen ergaben, war es am frühen Morgen zwischen den beiden Männern in einer Wohnung in Interlaken zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt das 75-jährige Opfer schwere Verletzungen. Für den mutmasslichen Täter, ein 35-jähriger Schweizer, wurde bis auf weiteres Untersuchungshaft verfügt.

Am Mittwoch, 26. Februar, verstarb der Verletzte, ein Schweizer aus dem Kanton Bern, im Spital. Die genaue Todesursache ist nun Gegenstand der laufenden rechtsmedizinischen Untersuchungen. Darüber hinaus sind weitere Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Umständen der Ereignisse im Gang.