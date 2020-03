Tragischer Unfall – Mann wird von Baum getroffen und stirbt Am Mittwoch ist in Rumendingen ein Mann nach einem Arbeitsunfall verstorben. Er wurde beim Holzen von einem umfallenden Baum getroffen und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Kanton Bern wurde beim Holzen von einem Baum getroffen und verstarb. Symbolbild: Sabina Bobst

Der tragische Unfall ereignete sich am Mittwoch. Kurz nach 17 Uhr erreichte die Kantonspolizei Bern eine Meldung zu einem Arbeitsunfall im Tannwald in Rumendingen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei ein Mann mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen, als er von einem Baum getroffen wurde, schreibt die Kantonspolizei Bern in ihrer Medienmitteilung. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 42-jährigen Schweizers aus dem Kanton Bern feststellen.