Arbeitslosigkeit im Oberland – Markante Zunahme Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Arbeitsmarkt sind enorm: Vor allem in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Berner Oberlandes gehen die neusten Arbeitslosenzahlen richtiggehend durch die Decke. Bruno Petroni

Registrierte im März 74 Prozent mehr Arbeitslose: Die Regionale Arbeitsvermittlung RAV Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Wie befürchtet werden musste, war im März eine grosse Zunahme der Arbeitslosigkeit zu beklagen. Würde normalerweise die Arbeitslosigkeit saisonal bedingt in diesem Frühlingsmonat sinken, sorgte die weltweite Coronavirus-Krise praktisch in der gesamten Schweizer Wirtschaft für steigende Arbeitslosenzahlen. Besonders betroffen waren diejenigen Branchen, die ihren Betrieb ganz einstellen mussten – allen voran das Gastgewerbe, wo im Kanton Bern 510 Personen ihre Arbeitsstelle verloren. Das sind 48 Prozent mehr als im Vormonat. Sehr stark war der Anstieg der Arbeitslosen auch bei den Dienstleistungsberufen und im Verkauf mit einem Anstieg von 488 Stellenlosen. Im Kanton Bern gibt es 12’649 Arbeitslose, was einer Zunahme von 13 Prozent entspricht (Vormonat 11’178). Als einzige Branche registriert das Baugewerbe gegenüber dem Februar gar eine kleine Abnahme von fünf Arbeitslosen.