Grosse Schweizer Kunst – Markus Raetz ist tot Der Berner Künstler ist 79-jährig verstorben. Daniel Böniger

Markus Raetz im Kunstmuseum Bern, 2018. Foto: Sebastian Magnani

Skulpturen, die sich je nach Blickwinkel verändern. Doppeldeutigige Objekte, die mit der Wahrnehmung des Betrachters spielen – wegen solcher Kunstwerke war der Berner Maler, Bildhauer und Fotograf Markus Raetz international geschätzt. Nun sei er 79-jährig verstorben, wie das Westschweizer Radio RTS meldet.

Seit 1963 arbeitete Raetz als freischaffender Künstler. Bereits 1968 und 1972 konnte er dann an der documenta 4 respektive 5 in Kassel (D) teilnehmen. Ausserdem war Raetz 1969 in Harald Szeemanns legendärer Ausstellung «When Attitudes Become Form» in der Kunsthalle Bern vertreten.

Ein ausführlicher Nachruf folgt.