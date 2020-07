Firmenjubiläum in Schüpbach – Mehr als simple Betonschächte Seit 25 Jahren versorgt die O. Wyss AG die Schweiz mit Betonschächten. Mit steigendem Erfolg setzt sie auch auf Gestaltungselemente – aus Beton. Stefan Kammermann

Die halbrund geschwungenen Sitzelemente auf der Dachterrasse der Basler-Versicherung in Basel stammen aus Schüpbach. PD

Der grüne und rote Kopfsalat ist schon ziemlich gewachsen. Allerdings nicht im Gartenbeet. Sondern in einer Art Hochbeet aus Beton. In den länglichen Gefässen, die sogar um die Kurve gehen, blühen derzeit ebenso bunte Blumen, während Betonplatten mit überdimensionalem Mass eine Terrasse bilden, auf der aus einem konischen Brunnen, natürlich aus Beton, fröhlich Wasser plätschert. Den Schaugarten hat Christoph Hofer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der O. Wyss AG in Eggiwil, gleich neben den Produktionshallen in Schüpbach zum 25-jährigen Bestehen der Wyss Betonschächte AG angelegt. «Im Schaugarten zeigen wir auf, dass wir auch Gestaltungselemente herstellen», sagt er.