Mehr Musse im Garten

Er sitzt gelassen in der Nachmittagssonne, als wolle er demonstrieren, dass er seiner Philosophie auch in der Freizeit nachstrebt: Er, der seit Jahren in Kolumnen, Vorträgen, Kursen, Büchern und in den von ihm gestalteten Gartenanlagen «Lazy Gardening» propagiert, zu Deutsch: faules, entspanntes und entspannendes Gärtnern. «Doppelter Ertrag mit halbem Aufwand», «Entspannung statt schweisstreibendes Rackern», «die neue Leichtigkeit im Garten» – solche Losungen haben den gebürtigen Basler landesweit bekannt gemacht.

Remo Vetter gilt als Fahnenträger jener Gesinnung, die Hobbygärtner dazu anhalten will, sich zurückzulehnen, der Natur Freiräume zu lassen – auf dass sie ihre grünen Biotope mit möglichst wenig Einsatz, dafür mit mehr Freude verwalten. «Ich übersetze den Begriff Lazy Gardening lieber mit klugem Gärtnern», sagt Remo Vetter: «Zeitgewinn und Müssiggang sind nicht das Ziel, die gibt es beim relaxten Gärtnern gratis dazu.»

«Kluge Massnahmen im Garten führen zu schnellem Erfolg.»Remo Vetter, Gartenberater

Remo Vetter sitzt im Garten der Hotelanlage Hof Weissbad, auf 918 Metern Höhe, am Fusse der Alpsteingipfel. Im 1000 Quadratmeter grossen Garten des Vier-Sterne-Betriebs wachsen Artischocken und viele andere Gemüsesorten, die sonst in alpinen Lagen serbeln. Käthi Fässler, die für das Haus arbeitet und 2009 von «Gault Millau»-Experten zur Köchin des Jahres gewählt wurde, findet darin 80 verschiedene Kräuter in vielen Variationen, darunter allein 12 verschiedene Basilikumsorten. Auch Wallwurz, Roter Sonnenhut und andere Heilpflanzen gedeihen hier, sie werden in den Wellnesstherapien des Hotels eingesetzt.

Versorgt die Küche des Hotels Hof Weissbad: Der mit über 80 Sorten bestückte Kräutergarten von Remo Vetter. Foto: Dave Brüllmann

Remo Vetter hat die holzgefassten Hochbeete und die Hügelbeete im Jahr 2008 angelegt. Was genau ist darin «lazy», macht Faulpelze glücklich? Remo Vetter deutet auf die Hügelbeete. «Damit lässt sich im Gemüseanbau viel Zeit sparen, sie bescheren uns aber reiche Ernten», sagt er. «Man muss sie zwar auftürmen, und das braucht etwas Zeit. Danach aber zündet das Hügelbeet den Turbo und ist über Jahre enorm pflegeleicht. So funktioniert Lazy Gardening: Kluge Massnahmen führen zum schnellen Erfolg.»

Die Idee des Lazy Gardening ist nicht neu. Der deutsche Gärtner und Gartenphilosoph Karl Foerster schrieb bereits 1925 in seinem Artikel «Blumengärten für intelligente Faule»: «Das Kunstwerk eines Gartens scheint mir erst dann vollkommen, wenn seine Pflegearbeiten und Pflegekosten ganz bestimmte Grenzen einhalten.» Dieser Ansatz geriet in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr in Vergessenheit, die Gelassenheit wurde durch Gestaltungsgewalt ersetzt.