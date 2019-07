Mehr Platz fürs Elektrovelo gefordert

Es wird eng und enger auf Fahrradwegen und -streifen. Neben herkömmlichen Velos verkehren dort immer mehr E-Bikes, E-Trottinette und Stehroller. Befeuert wird der Boom von neuen Mobilitätsformen, die sich vorab für kürzere Distanzen von einigen wenigen Kilometern eignen. In grösseren Städten etwa sind Sharing-Modelle, bei denen Elektro-Fortbewegungsmittel per App gemietet werden, schon so gebräuchlich und verbreitet wie Trams und Busse.