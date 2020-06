Stadtrat hat entschieden – Mehr Schutz vor dem Chratzbach Er ist ein unscheinbares, aber nicht ungefährliches Gewässer: Der Chratzbach. Die Schutzbauten, die in die Jahre gekommen sind, werden nun saniert. Gabriel Berger

Der Chratzbach, kurz vor der Stelle, wo er beim Lauitorstutz unter der Strasse verschwindet. Foto: Patric Spahni

«Sinnvoll» war einer der häufigsten Begriffe, der im Parlament beim Geschäft zum Wasserbauplan Chratzbach fiel. Diverse Schutzbauten des Gewässers, das die Rabeflue entwässert und beim Lauitor unterirdisch in die Aare fliesst, sind sanierungsbedürftig – so etwa der fast 100-jährige Geschiebesammler im Oberlauf. Das Risiko durch Hochwasser oder Murgänge ist daher aktuell erhöht. 2017 hatte der Gemeinderat bereits einen Kredit von 3,98 Millionen Franken für die Sanierung gesprochen; der Stadtrat sollte am Donnerstagabend den entsprechenden Wasserbauplan genehmigen.