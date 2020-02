Start der neuen Website – Mehr Übersicht und Vielfalt auf den digitalen Kanälen Das «Thuner Tagblatt» und der «Berner Oberländer» haben ihren Internetauftritt rundum erneuert – das Angebot wird reichhaltiger. Meinung Stefan Geissbühler

Neues Design der Website: Die neue Seite passt sich automatisch der Grösse des Bildschirms an. Foto: Marina Bräm

Liebe Leserinnen, liebe Leser

In den letzten Monaten haben wir für Sie unsere Website komplett überarbeitet und modernisiert – heute schalten wir das neue Design auf. Im Zentrum der Entwicklung stand der digitale Inhalt. Insbesondere jener für die mobile Nutzung, die mittlerweile 80 Prozent ausmacht. Auf unsere neuen Website können wir Ihnen mehr Artikel anbieten, sie ist übersichtlicher – und die Suchfunktion wurde verbessert.

Die neue Website passt sich automatisch an der Grösse Ihres Bildschirms an, egal ob Sie ein iPhone, ein Tablet oder ein Android-Gerät benutzen. Dank neuer Technologie sind auch die Ladezeiten kürzer, so dass auch Videos und Podcasts schneller erscheinen. Noch nicht verfügbar ist die Kommentarfunktion bei den Artikeln, diese werden wir später aufschalten.

Unserem Motto bleiben wir treu: Bei uns steht die Region buchstäblich an erster Stelle. Ich wünsche Ihnen beim Surfen auf unserer neuen Website viel Vergnügen!