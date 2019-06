Mein Bruder

Wir sind eine Durchschnittsfamilie und führen ein unspektakuläres Leben in der öden westdeutschen Kleinstadt Herne. Die Eltern gehen beide arbeiten, wir Kinder besuchen das städtische Gymnasium. Es ist die Zeit, als ich zur Tanzschule gehe, beim wöchentlichen Tanztee heimlich Alkohol trinke, mich zum ersten Mal im Leben für einen Jungen interessiere, in meinem Zimmer hängt ein Poster von Johnny Depp.

Ich beobachte meinen Bruder, bis meine Schwester völlig aufgelöst allein zurückkommt. «Er ist behindert», sagt sie laut, für alle Umstehenden hörbar.

Ich schaue sie an. «Er wird nicht lange leben.» Sie schnieft ins Taschentuch, weiss nicht, wohin mit sich, sie zittert, dann legt sie ihr Gesicht in die Hände.

Alles um mich herum verschwimmt. Ich frage nicht, was für eine Behinderung es ist, ich sage überhaupt nichts. Ich höre nur noch die Worte «Heim» und «Tod».

Mein Vater kommt sehr langsam hinterhergetrottet, er ist blass. Seine Miene wirkt leer, doch ich erkenne, wie tieftraurig er ist, wie überfordert und hilflos.

«Er wird also nicht lange leben», wiederholt er die Worte des Arztes mit gebrochener Stimme.

Ich fixiere sein Gesicht und warte darauf, dass noch etwas folgt. Ich will den Satz hören: «Es ist nicht wahr, ich wollte euch nur auf den Arm nehmen.» Einen Augenblick lang schaue ich ihn vorwurfsvoll an, um dann zu begreifen, dass er nicht scherzt. Dieser Augenblick des Verstehens ist verschwunden: in der Mitte ein schwarzes Loch. Es ist geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen, Deniz ist krank. Heilung ausgeschlossen.

Vater, der meinen Schmerz nicht ertragen kann, wendet sich ab, geht an uns vorbei zu dem kleinen Fenster und schaut nach seinem Sohn. Er bewegt leicht den Kopf. So leicht, dass ich nicht weiss, ob er Deniz zunickt oder den Kopf schüttelt. Genau gesehen aber habe ich dann seine aufgerissenen Lider, die Augenbrauen zusammengezogen, panisch verzerrt. Plötzlich versteckt er sein Gesicht hinter geballten Fäusten, als wolle er an der Illusion eines gesunden Sohnes in seinem Innern festhalten und seine Augen vor Schlimmerem bewahren. Er stolpert über seine Worte: «Behindert! Behindert! Behindert!», und zum ersten und letzten Mal in meinem Leben sehe ich ihn weinen.

Behindert? Was bedeutet das? Wir haben mit Behinderten nie etwas zu tun gehabt. In meinem Kindergarten war ein gehörloses Mädchen, für das ich mich nie interessierte. In der Nachbarschaft gibt es einen geistig behinderten Jungen, den wir Kinder auslachen und mit dem wir gern dumme Spässe machen. Der spuckt, kann nicht sprechen, ist Spastiker, trägt einen Helm und motzt uns Gaffende immer vom Balkon herab an. Wir finden sein wirres Zeug witzig, und wenn er sich aufregt, werden wir noch fieser. Seine Eltern schimpfen manchmal mit uns, was uns noch mehr belustigt. Wir rennen einfach weg und machen bei der nächsten Gelegenheit weiter.

Mein Bruder soll also genauso sein wie der? Und wer soll meiner Mutter überhaupt sagen, dass ihr Sohn nicht lebensfähig ist?

In dieser Nacht träume ich, ich wäre die Schwester eines Behinderten. Ein sabbernder Krüppel mit krummen Armen läuft neben mir her, und ich muss ihn an meiner Hand durch die Welt führen.

Niemand lügt uns mit einem «Es gibt für alles eine Lösung» an. Chromosomenfehler bleibt Chromosomenfehler.

Die Nachbarskinder erzählen uns Schauergeschichten über Behinderte, dass die lustvoll Häuser abbrennen würden. «Dein Bruder wird niemals allein essen oder trinken können», sagt ein Mädchen zu mir. «Wenn er etwas Schlimmes macht, dann versteht er das überhaupt nicht. Er kann Gut und Böse nicht unterscheiden. Er ist bescheuert.»