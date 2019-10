«Meine Zähne haben mich jahrelang gestört»

Warum hast du dich für eine Aligner-Therapie entschieden? Jasmin: Für eine normale Zahnspange hat es finanziell nie gereicht – weder als Kind noch in der Ausbildung. Im Erwachsenenalter wäre mir ein «Gartenhag» zu peinlich gewesen. Anfangs stand ich dieser Therapieform skeptisch gegenüber. Als ich dann aber auf Facebook-Bildern die Ergebnisse gesehen habe, hat mir das keine Ruhe mehr gelassen. Ich musste bestsmile schreiben und meinem Glück nachhelfen.

10 Spangen / fünf Monate Behandlungszeit.

Hat dein Umfeld gemerkt, dass du eine Zahnspange trägst? Jasmin: Gar nicht. Also meine Freunde haben teilweise echt gestaunt, als ich vor dem Essen die Spange noch schnell rausgenommen habe. Es stand zwar in der Anleitung, dass ein geringes Lispeln vorkommen kann, aber damit hatte ich keine Probleme. Ich musste mich ganz am Anfang nur daran gewöhnen, dass die Zunge am Rand der Schiene leicht aufliegt.

Bist du zufrieden mit der Behandlung? Jasmin: Sehr. Erst brauchte das Tragen ein bisschen Disziplin, was aber nach der zweiten Spange bereits Routine war. Die Reinigung ist nicht zeitintensiv – vor allem verlief die Behandlung insgesamt viel schneller als bei einer normalen Zahnspange. Jahrelang hat mich mein Gebiss gestört, dabei wären nur fünf Monate für die Korrektur nötig gewesen. Danke bestsmile.

Jasmins schönes Lächeln nach nur fünf Monaten.

bestsmile auf Instagram bestsmile hält Sie bei Instagram auf dem Laufenden.

Machen Sie jetzt den Test Tausende Menschen wurden erfolgreich mit bestsmile behandelt. Sind Sie auch geeignet? Jetzt testen