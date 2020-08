Sommerserie Ferienerlebnis – Melken, mähen, misten Freiwilligeneinsätze bei Bergbauern sind in diesem Corona-Sommer so gefragt wie noch nie. Ein Besuch bei der Familie Zürcher in Eggiwil. Regina Schneeberger

Neue Erfahrung: Ilona Lüscher beim Melken. Fotos: Marcel Bieri

Die Nebelschwaden hängen wie Zuckerwatte zwischen den grünen Hügeln, die Sonne vermochte sie bislang nicht aufzulösen. Morgendlich frisch ist es ob Eggiwil auf knapp 1000 Metern über Meer. Es ist halb sieben Uhr in der Früh, noch liegen an diesem Sommerferientag wohl viele Menschen in den Federn. Auf dem Bauernhof der Familie Zürcher wird jedoch schon gearbeitet – so wie jeden Tag. Heute sind aber nicht nur Bauer Thomas und sein Vater Niklaus Zürcher im Stall. Auch Ilona Lüscher packt mit an. Die 26-Jährige macht einen Einsatz als freiwillige Helferin.