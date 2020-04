Nachwuchs-Stars – Messi nennt seine Top-15 der Fussball-Talente Lionel Messi ist der Superstar von Barcelona und weltweit einer der besten Fussballer. Er hat bereits die nächste Generation von Top-Spielern im Kopf. heg

Lionel Messi ist Barcelonas Superstar. 15 Spieler könnten einst in seine Fussstapfen treten. (Bild: AP/Joan Monfort) Jadon Sancho (20 Jahre, Mittelfeld, Borussia Dortmund)«Seine Fähigkeit, Verteidiger zu umdribbeln, ist unglaublich.» (Bild: Keystone/David Inderlied) Kai Havertz (20 Jahre, Mittelfeld, Bayer Leverkusen)«Seine Gelassenheit vor dem Tor ist für so einen jungen Spieler beeindruckend.» (Bild: Keystone/Rolf Vennenbernd) Joshua Kimmich (25 Jahre, Verteidigung, Bayern München)«Ein äusserst talentierter Aussenverteidiger, der so viele Vorlagen liefert.» (Bild: AP/Martin Meissner) Benjamin Pavard (24 Jahre, Verteidigung, Bayern München)«Ein klassischer Verteidiger, der auch abschliessen kann.» (Bild: epa/Friedemann Vogel) Trent Alexander-Arnold (21 Jahre, Verteidigung, Liverpool)«Ein Aussenverteidiger, der im Spiel nach vorn aussergewöhnlich ist, ihm gehört die Zukunft.» (Bild: AP/Jon Super) Christian Pulisic (21 Jahre, Mittelfeld, Chelsea)«Er hat eine grossartige Balance und Beweglichkeit.» (Bild: epa/Andy Rain) Mason Mount (21 Jahre, Mittelfeld, Chelsea)«Nachdem ich ihn spielen gesehen habe, kann ich sagen, dass er das Potential hat, einer der Besten zu werden.» (Bild: AP/Kirsty Wigglesworth) Phil Foden (19 Jahre, Mittelfeld, Manchester City)«Er wird unglaubliche Dinge im Spiel tun. Er hat grosses Talent.» (Bild: AP/rui Vieira) Luka Jovic (22 Jahre, Sturm, Real Madrid)«Ein magischer Spieler, der das Unmögliche möglich macht.» (Bild: AP/Alvaro Barrientos) Eder Militao (r.) (22 Jahre, Verteidigung, Real Madrid)«Ein phänomenales Talent und ein starker Wettkämpfer.» (Bild: epa/Kiko Huesca) Houssem Aouar (l.) (21 Jahre, Mittelfeld, Lyon)«Er hat immer die Ruhe am Ball und hervorragende technische Qualitäten.» (Bild: epa/Guillaume Horcajuelo) Joao Felix (20 Jahre, Sturm, Atlético Madrid)«Zurzeit einer der aufregendsten jungen Spieler der Welt.» (Bild: epa/Juanjo Martin) Kilian Mbappé (21 Jahre, Sturm, Paris Saint-Germain)«Er ist schnell und kann abschliessen. Sehr gefährlich.» (Bild: AP/Michel Euler) Ousmane Dembélé (22 Jahre, Sturm, Barcelona)«Seine Schnelligkeit im Training ist angsteinflössend.» (Bild: epa/Lavandeira jr) Frenkie de Jong (22 Jahre, Mittelfeld, Barcelona)«Einer der komplettesten Passgeber, den ich jemals in seinem Alter gesehen habe.» (Bild: AP/Joan Monfort) 1 / 16

Aktuell gehört Lionel Messi zu den besten Fussballern der Welt. In ein paar Jahren werden andere Spieler den Superstar von Barcelona ablösen.

Wer das sein könnte, sagte der 32-jährige Stürmer dem Spielkarten-Hersteller «Topps Cards». Messi wählte das Karten-Set der Kategorie «Youth on the Rise» («Jugend auf dem Vormarsch») und erklärt, was die von ihm ausgewählten Spieler auszeichnet.