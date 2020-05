Staatliche Nothilfen für KMU – Mit dem Corona-Kredit den Ferrari Testarossa bezahlt Mit Gratiskrediten kaufen Unternehmer ihre verpfändeten Luxusautos zurück. Es sind vor allem Chefs aus der Bau-, Immobilien- und Finanzbranche. Beat Schmid

« Seit die Nothilfen für die Covid-19-Pandemie angelaufen sind, werden bei uns auffällig viele Luxusautos von Unternehmern wieder abgeholt», sagt Cedric Domeniconi vom Auto-Pfandhaus. Im Bild ein verpfändeter Ferrari Testarossa. Foto: PD

Cedric Domeniconi betreibt sein Geschäft seit 2007. Doch was er in den vergangenen Wochen erlebt hat, das gab es noch nie. Zu Beginn der Corona-Krise lief es noch in geordneten Bahnen. Viele Unternehmer kamen in sein Auto-Pfandhaus, um ihre Luxuswagen zu belehnen. Diese Entwicklung habe er erwartet, denn zur Überbrückung von finanziellen Engpässen sei seine Dienstleistung ja gedacht.