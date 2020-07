Jugendseite Pfeffer – Mit den Optimisten auf dem See Der Thunersee Yachtclub (TYC) bietet das Ferienpassangebot Segeln an. Die Jugendreporter waren einen Tag lang mit dabei. Nicolas Mezger

Die Jugendreporter begleiteten das Ferienpassangebot Segeln des TYC. Foto: Jugendreporter

Nach einer kurzen Einleitung der Veranstalter schnappen sich die Kinder, die schon länger dabei sind, ihre Segelboote und fangen an, eifrig den Neuzugängen zu erklären, wie der Optimist – so heissen die kleineren Segelboote – funktioniert, wo die Schwierigkeiten sind und was es zu beachten gilt. Danach werden die Punkte, die es zu beachten gilt, noch von den Leitern repetiert, bevor es aufs Wasser geht.