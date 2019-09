Mit diesen Ideen bleibt der Sommer im Haus

Mehr Meer

Zum Sommer gehört Wasser und speziell für uns Binnenländer das Meer, oder zumindest die Sehnsucht nach ihm. Mit einem grossen Bild vom Meer an der Wand nehmen Sie diesen Teil vom Sommer für immer in Ihr Zuhause auf. Die Fotografin Kara Rosenlund bietet ihre Werke als Prints an, die man von Kleinformat bis Extra-Large online bestellen kann.

Ferienfotos ganz gross!

Günstiger und persönlicher geht das natürlich mit eigenen Ferienfotos. Wenn Sie ein Foto von den Sommerferien besonders berührt, lassen Sie es von einem Fachmann vergrössern und rahmen Sie es mit schlichten Holzklemmrahmen. Das sieht unkompliziert aus und hat umso mehr Charme. (Bild über: SF Girl)

Beach Bar forever

In meinen Ferien habe ich den Sonnenuntergang an einer Bar am Schiffsteg mit einem Negroni genossen. Dabei habe ich die Grissini und andere Apérohäppchen mit den Tauben, Spatzen und Fischen geteilt. Das fehlt mir hier. Obschon ich gerne und oft mit Miss C. am See entlang spaziere und die goldenen Abende auch hier wunderschön sind, vermisse ich eine Bar mit Charme. Die Pumpstation ist genauso uncharmant wie ihr Name, und von den beiden Grossen, dem Samigo und dem Lakeside, möchte ich schon gar nicht anfangen. Sie sind eine Art Festhütten mit Eventcharakter. So trinke ich lieber ein Glas Champagner bei uns im Garten. Noch verführerischer ist diese Idee einer sommerlich wirkenden Bar im Haus. Mit Korbstuhl-Barhockern und einem leichten, frischen Ambiente können Sie das überall einrichten. Sehr gut klappt das natürlich in der Küche. (Bild über: New Decor)

Gartenstühle im Haus

Stühle prägen eine Einrichtung ganz stark. Tische sind zwar grösser und dominanter, aber es sind die Stühle, die schliesslich den Stil geben. Wählen Sie antike Gartenstühle auch an einen grossen schweren Holztisch und geben Sie ihm damit die ewige Leichtigkeit des Sommers. (Bild über: SF Girl)

Badehose im Rahmen

Die australische Stylistin und Interiordesignerin Sibella Court hat das Watson Bay Boutique Hotel eingerichtet und ihm dabei viele charmante Dekorationsideen mit Sommercharme gegeben. Einige kann man auch gut zu Hause umsetzen. Zum Beispiel hat Court Badehosen und Stücke von Segelblachen in schlichte Holzrahmen gerahmt.

Hochseefahrt vom Bett aus

Eine andere entzückende Idee ist dieses Kissen, das ein Bild zeigt von Segelbooten und Meer. Man kann, dank digitaler Drucktechnik, Bilder und Fotos auf Stoffe drucken lassen. Das schöne an diesem Kissen ist, dass es eben ein antikes Ölbild zeigt und nicht bloss ein Foto. Und dass es mit Leinenstoff gefertigt wurde. Die Kombination mit anderen Leinenkissen, einem schlichten bedruckten Bettüberwurf, dem Fischerbild an der Wand und den Bast-Lampenschirmen unterstützt das Gefühl, dass das Schlafzimmer in einer Strandhütte ist. Natürlich helfen auch die Holzpaneele an der Wand. Lesen Sie dazu den Beitrag, den ich Holzpaneelen als Dekoidee gewidmet habe. Das Bild zeigt ein Hotelzimmer des Watson Bay Boutique Hotel.

Strandtücher für die Dusche

In den Hotels hat es meist weisse, flauschige Badetücher. Zuhause mag ich das nicht. Ich habe auch kein Fottéewäsche-Set. Sets und Programme waren nie mein Ding. Ich finde, das Leben ist zu kurz, um sich nur nur für eine Sorte von etwas zu entscheiden. Und da ich schon immer eine Badenixe war, liebe ich Strandtücher. So kaufe ich schon lange hübsche, bunte, frische Strandtücher und benutze diese zum Duschen. In einer früheren Wohnung habe ich sie in einem rosa lackierten Holzvitrineschrank auch sichtbar verstaut. Im Bad unserer jetzigen Wohnung stecken Sie in einem praktischen Wandschrank. Aber sie freuen mich, wenn sie bunt zusammengewürfelt an der Stange baumeln und mir das Gefühl von ewigem Sommer geben. Klar, meine Tücher zeigen eher hellere und frische Farben, Tupfen, Streifen und Blumen, aber die abgebildeten Ethnomuster finde ich auch eine wunderschöne Idee. Wie immer, wenn man Dinge und Muster mischt, ist es wichtig damit eine Art Geschichte zu erzählen. Die unterschiedlichen Dessins passen so zusammen und unterstützen sich gegenseitig. (Bild über: Urban Outfitters)

Kopieren Sie die Trattoria!

Hübsche Trattorias findet man leider nicht mehr einfach so. Viele der Tische und Stühle, die in Ferienorten auf der Strasse stehen, sind aus Plastik oder zeigen moderne 08/15-Metalldesigns. Dabei sind solche fröhlichen, unkomplizierten Holztische und Stühle mit bunten Tischtüchern einfach ein Traum. Einen, den Sie zum Beispiel in Ihrer Küche nachahmen können. Solche Trattoria-Ensembles mit grossem Charakter kann man mit kleinem Budget umsetzen. Sie versetzen Sie beim Frühstück oder kleinen Abendessen auch mitten an einem grauen Tag in eine warme Gasse auf einer griechischen Insel oder in ein provençalisches Dörfchen. (Bild über: Pinterest)

Solarium ohne Strahlen

Abstrakter kann man warmes Sommergefühl mit Farbe in der Wohnung umsetzen. Diese sonnengelbe Ecke, die eine Esssituation umarmt, ist eine gelungene Idee, die eine Überlegung wert ist. (Bild über: My wall decors)

Credits:

Blogs und Magazine:My wall decors, SF Girl, New Decor, The Nordroom

Interiordesign:Sibella Court

Fotoprints: Kara Rosenlund

Shops und Kollektionen:Urban Outfitters

Hotels und Ferienhäuser:Watson Bay Boutique Hotel

Der Beitrag Mit diesen Ideen bleibt der Sommer im Haus erschien zuerst auf Sweet Home.