Erlaubt war Tempo 80 – Mit geklautem Auto, ohne Permis und Tempo 188 auf A1 unterwegs Ein 32-Jähriger raste in der Nacht auf Mittwoch bei Koppigen mit 188 km/h durch einen Baustellenbereich. Der Mann fuhr in einem gestohlenen Auto und ohne gültiges Permis.

Auf der Autobahn A1 bei Koppigen BE ist in der Nacht auf Mittwoch ein Automobilist mit Tempo 188 in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Am Folgetag wurde der Lenker angehalten. Es zeigte sich, dass der Mann ohne Berechtigung und mit einem entwendeten Auto unterwegs war.

Der 32-Jährige wurde an einer Stelle geblitzt, wo aufgrund einer Baustelle nicht Maximalgeschwindigkeit 120 galt, sondern 80 km/h. Er war in Richtung Zürich unterwegs, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten.

Der Mann wird sich nun gemäss den Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Wie die Berner Kantonspolizei auf Anfrage präzisierte, war der Mann ohne den für diese Kategorie von Fahrzeug erforderlichen Führerausweis unterwegs.

( tag/sda )