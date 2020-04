Neues Gemeindeblatt – Mit «Infolyss» zurück zum Papier Dreimal pro Jahr erscheint das neue Informationsblatt «Infolyss» nicht nur digital, sondern auch in Papierform für alle Lysser Haushalte. Simone Lippuner

Das neue Gemeindeblatt von Lyss ist da: «Infolyss» erscheint dreimal pro Jahr. Foto: zvg

«Infolyss» hatte einen etwas unglücklichen Start. Die allererste Ausgabe dieses neuen Lysser Informationsblatts war nämlich schon im Druck, als der Bundesrat den Lockdown verkündete und die Schweiz in den Ausnahmezustand versetzte. «Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass bei einigen Beiträgen Termine aufgeführt sind, deren Durchführung nun nicht wie geplant erfolgen kann», schrieb denn auch Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) im Brief zum Versand der Aprilausgabe.

«Infolyss» soll die Bürgerinnen und Bürger von Lyss, aber auch Passanten aus der Region regelmässig mit Kurzberichten über Aktuelles informieren. Auch im digitalen Zeitalter will der Gemeinderat alle Einwohner erreichen – auch jene, welche mit dem Internet nicht vertraut sind. Gerade die aktuelle Situation mit der Corona-Krise habe gezeigt, dass trotz Internet und sozialen Medien nicht alle Personen erreicht werden könnten, schrieb der Gemeinderat im Begleitbrief. Entsprechend wird «Infolyss» in alle Haushalte und an alle Gewerbebetriebe der Gemeinde Lyss verteilt.

Alle Abteilungen machen mit

Im Redaktionsteam wirken pro Verwaltungsabteilung eine Person sowie eine Stellvertretung mit. Redaktionsleiterin ist die stellvertretende Gemeindeschreiberin Silvia Wüthrich. «Grundsätzlich sind die Abteilungen selber verantwortlich, ihre Berichte zu verfassen und zu liefern. In Ausnahmen kann aber auch die zuständige Werbeagentur für Texte beauftragt werden», sagt Wüthrich.

«Infolyss» wird dieses Jahr vorerst dreimal erscheinen, und zwar im April, im August und im November. Die Auflage beträgt 20’000 Exemplare, für die Produktion sind jährlich 40’000 Franken budgetiert. Das Gemeindeblatt ist auch unter www.lyss.ch aufgeschaltet. (sl)