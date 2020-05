Stiftung Silea Gwatt – Momente der Freude mit Roberto Brigante Mit Kleinkonzerten sollten die Menschen am Silea-Standort in Zeiten der Corona-Krise aufgemuntert werden.

Roberto Brigante, der singende Plättlileger aus Thun, verbreitete mit seinen Liedern viel Freude am Silea-Standort Gwatt. Foto: PD

«Seit mehr als sechs Wochen leben und arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung mit grossen Corona-Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheiten.» Das schreibt die Geschäftsleitung der Silea, die nun «zur Aufmunterung und zum Dank für das tägliche Aushalten der Einschränkungen» Kleinkonzerte an allen Wohn- und Arbeitsstandorten im Gwatt organisierte.

«Bewohnende erleben durch die behördlichen Besuchs- und Ausflugsverbote grosse Einschränkungen in ihren gewohnten Abläufen und Begegnungsmöglichkeiten. Diese wären jedoch für ihre eigene Stabilität so wichtig», heisst es in der Silea-Mitteilung.

Keine Lockerungen für die Bewohner

So könne Frau W. zurzeit an den Wochenenden nicht wie üblich zu ihren Eltern nach Hause, da sie anschliessend nach ihrer Rückkehr auf die Wohngruppe zum Schutz der Mitbewohnenden zehn Tage in Quarantäne gehen müsste. Oder Herr M. könne seinem liebsten Hobby Zug- und Tramfahren nicht nachgehen, was für ihn unverständlich ist. «Die aktuellen Lockerungen für die Gesellschaft ermöglichen leider für Bewohnende in der Institution die Rückkehr zu diesen wichtigen Bedeutungen noch nicht.»

So habe nun Roberto Brigante, der singende Plättlileger aus Thun, mit seinen Liedern, wenn auch auf Distanz, viel Freude verbreitet und die Menschen für einige Momente geniessen und neue Kraft tanken lassen für die nächste Zeit, heisst es.

( pd/jez )