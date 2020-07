In Oberwil im Simmental – Motorradfahrer knallt auf Auto und stirbt Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag in Oberwil im Simmental. Ein 60-Jähriger Berner starb, weil er mit seinem Töff auf die Gegenfahrbahn gelangt war.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberwil im Simmental kam am Sonntagvormittag ein Mann ums Leben. Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Motorradfahrer auf der Hauptstrasse von Oberwil im Simmental in Richtung Därstetten. Aus noch unklaren Gründen geriet der Töfffahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mann schlug auf einem zweiten, ebenfalls in entgegengesetzte Richtung fahrenden Auto auf und stürzte schliesslich zu Boden.

Zufällig anwesende Militärangehörige kümmerten sich um den schwer verletzten Motorradfahrer, ehe ein Ambulanzteam und ein Team der Rega die medizinische Versorgung übernahmen. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch auf der Unfallstelle verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 60-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Für die Rettungs- und Unfallarbeiten musste der betreffende Strassenabschnitt während mehrerer Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch Angehörige der Feuerwehr Oberwil eingerichtet.

Da sich kurz zuvor in der Nähe ohne Zusammenhang ein weiterer Verkehrsunfall ereignet hatte, kam es zu längeren Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

( ber )