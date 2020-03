Unfall in Sundlauenen – Motorradfahrer prallt in Felswand Der Mann wurde am Mittwochabend im Helikopter ins Spital geflogen.

Im Bereich des Steinbruchs Balmholz in Sundlauenen prallte der Motorradfahrer in die Felswand. Foto: Bruno Petroni

Am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, hat sich in Sundlauenen ein Unfall ereignet, wie die Kapo Bern mitteilt. Ein Motorradlenker prallte auf Höhe des Steinbruchs Balmholz in einer Linkskurve gegen eine Felswand. Er fuhr von Interlaken in Richtung Thun. Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Seestrasse während rund einer Stunde

gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.

( pkb )