Fussball: Promotion League – Münsinger dinierten neben Stars von Manchester United Ursprünglich hätte Münsingen am Sonntag (1. März) in die Rückrunde der Promotion League starten sollen. Wegen des Coronavirus wurden indes alle Spiele abgesagt. An den Zielen der Aaretaler ändert dies jedoch nichts. Adrian Lüpold

Münsinger Urgesteine: Können Luca Lavorato (links) und Captain Patric Gasser den Abstieg des FCM aus der Promotion League noch verhindern? Foto: Andreas Blatter

Traditionell bestreitet der FC Münsingen im Winter sein Trainingslager in Marbella an der berühmten Costa del Sol im Süden Spaniens. Auch dieses Jahr seien die Bedingungen in Andalusien wieder «absolut traumhaft» gewesen, wie Captain Patric Gasser vorschwärmt. «Wir hatten perfekte Trainingsverhältnisse, viel Sonnenschein und rund 20 Grad. Was will man noch mehr?», fragt der Münsinger Goalgetter.