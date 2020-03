SP Frutigland tagte – Munition Mitholz ist Thema bei den Genossen An der Hauptversammlung der SP Frutigland wurde die Informationspolitik der Armee im Zusammenhang mit dem Munitionslager Mitholz gelobt. pd/jss

Die Problematik um die Munition im Feld bei Mitholz beschäftigt auch die SP Frutigland. Bild: keystone-sda.ch

Die laut Medienmitteilung gut besuchte Hauptversammlung der SP Frutigland im Hotel Landhaus «nahm erfreut Kenntnis, dass das VBS bisher im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten gut informierte». Es werde in Zukunft noch viele Fragen rund um die Munition in Mitholz zu klären geben. Die SP hofft, dass die nötigen Massnahmen weiterhin offen kommuniziert und insbesondere die Entschädigungen marktgerecht ausgerichtet werden, «sodass die Familien ein gleichwertiges neues Zuhause erwerben oder nutzen können». Auch die Strassen- und ÖV-Verbindungen für die Talbevölkerung und den Transit- und Tourismusverkehr dürften nicht eingeschränkt werden, schreibt die SP.

Die HV-Geschäfte (Jahresbericht, Rechnung und Budget) wurden genehmigt. Im letzten Jahr wurden fünf neue Mitglieder verzeichnet. Auch die registrierten Sympathisierenden nahmen zu. Der gesamte Vorstand unter der Co-Leitung von Hansueli Hachen und Vanessa Bieri stellte sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Am nächsten Parteitag der SP Schweiz wird ein neues Präsidium gewählt. Eine Kurzumfrage an der Versammlung der SP Frutigland ergab ein leichtes Plus zugunsten des Duos Wermuth/Meyer. (pd/jss)