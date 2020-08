Disput über Inhalte – Murdoch-Sohn verlässt Unternehmen im Streit James Murdoch will offenbar nicht länger für seinen Vater Rupert Murdoch im rechtslastigen Medienhaus News Corp arbeiten, zu dem auch Fox News und das Wall Street Journal gehören.

James Murdoch kritisierte das Medienunternehmen seines Vaters bereits Anfang Jahr. Foto: Neil Hall/Reuters

James Murdoch, ein Sohn von Medienmogul Rupert Murdoch, hat mit sofortiger Wirkung seinen Sitz im Vorstand des väterlichen Medienkonzerns News Corporation (News Corp) niedergelegt. Als Grund nannte er am Freitag (Ortszeit) in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht Meinungsverschiedenheiten über bestimmte redaktionelle Inhalte sowie über andere, strategische Entscheidungen.

Details zu den Meinungsverschiedenheiten wie etwa die Themen nannte Murdoch in seinem Brief nicht. Im Januar hatte er Medienberichten zufolge den Konzern dafür kritisiert, im Zusammenhang mit den Buschbränden in Australien in einigen der hauseigenen Medien den Klimawandel zu leugnen.

News Corp ist ein in den USA börsennotiertes Unternehmen. Zu dem Imperium, das der 89-jährige Milliardär Rupert Murdoch gegründet hatte, gehören zahlreiche Medien in aller Welt. In den USA zählen nach der Übernahme des Verlags Dow Jones unter anderem die Finanzzeitung «The Wall New Street Journal» und die «New York Post» dazu. Auch Fox Corp mit dem Nachrichtensender Fox News ist Teil des Konzerns.

In Grossbritannien gehören zum Murdoch-Imperium unter anderem die Zeitungen «The Sunday Times», «The Sun» und «The Times» dazu, in Australien «Daily Telegraph», «Herald Sun».

( SDA /aru )