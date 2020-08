Gefahr noch nicht gebannt – Murgang auf Passstrasse – Grimsel gesperrt An der Handegg kam es am Sonntagabend zu einem Murgang. Möglicherweise könnten im Verlaufe des Montags auf Grund der angesagten heftigen Regenfälle noch weitere Rutsche folgen. Bruno Petroni

Mit diesem grossen Raupenbagger wird die Passstrasse von den Rutschmassen befreit. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntagabend um 20.30 Uhr wurde die Passstrasse des Grimsel wenige Meter unterhalb der Werkseinfahrt der KWO von einem grossen Murgang verschüttet. Seither ist der Alpenübergang ins Obergoms für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die vom zum Ort des Geschehens ausgerückten Berner Geologen Daniel Tobler geschätzten 3’000 Kubikmeter Geröll donnerten aus dem Einzugsgebiet der Breitwaldflühe und der Fadegg durch den so genannten Karlistutzchälen bis ins Bachbett der Aare. Rund 250 Kubikmeter Gestein haben denn auch die Passstrasse selber verschüttet. Mit einem grossen Raupenbagger konnte die Passstrasse am Montagmorgen vom Geröll befreit werden.