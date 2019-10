Muss ich mit 50 noch eine Lehre machen?

1. Muss ich mit 50 noch eine normale Lehre machen, wenn ich noch keinen Lehrabschluss habe, oder gibt es andere Wege?

Für Erwachsene gibt es ver­schiedene Wege, einen Berufsabschluss zu erlangen. Wer mehrere Jahre Berufserfahrung hat, kann die direkte Zulassung zur Abschlussprüfung abklären. Ein anderer Weg, der in einigen Berufen offensteht, ist das Validierungsverfahren. Ob es in einem Job ein entsprechendes Angebot gibt, entscheidet die jeweilige Trägerschaft des Berufes. Sie erstellt die Regelungen und lässt diese durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation anerkennen. Die Möglichkeiten, einen Beruf aner­kennen zu lassen, gibt es zum Beispiel beim Detailhandelsfachmann, Kaufmann, Koch, Maurer oder Mediamatiker. In Ihrem Alter kann es auch sinnvoll sein,zu prüfen, ob Sie ohne Lehrabschluss direkt zu einer eidgenössischen Berufsprüfung, also in die höhere Berufsbildung, zu­gelassen würden. Die Fachstelle Berufsabschluss für Erwachsene der BIZ bietet Unterstützung.