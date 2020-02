Kommentar zum SC Bern – Mutlos ins Verderben Nach dieser Qualifikation hat der Titelverteidiger SC Bern im Playoff nichts verloren. Reto Kirchhofer

Die Umstände in den letzten beiden Spielen gegen Gottéron und Lausanne waren schwierig. Mildernd sind sie für den SC Bern keineswegs. Dürfen sie nicht sein. Die Playoff-Teilnahme hat der SCB nicht in Runde 49 und 50 verspielt – sondern in vielen Auftritten zuvor. Bern war während Monaten verunsichert, spielte mehrheitlich ineffizient, fahrig und in höchstem Mass inkonstant. Nach dieser Qualifikation hat der Titelverteidiger im Playoff nichts zu suchen.