Scherzligschleuse in Thun – Nach Verbot: Schutzkonzept regelt das Flusssurfen neu Das Surfen bei der Scherzligschleuse war diese Woche zwischenzeitlich verboten. Dank eines adaptierten Schutzkonzepts können Surfer ihr Hobby – mit Einschränkungen – nun wieder ausüben. Gabriel Berger

Ein Surfer auf der Welle bei der Scherzligschleuse in Thun. Im Hintergrund sind an der Ufermauer in Gelb die Markierungen zum Einhalten der Abstandsregeln zu erkennen. Foto: Gabriel Berger

Mit den steigenden Temperaturen im Frühling steigt in Thun jeweils auch die Zahl der Flusssurferinnen und -surfer – insbesondere bei der beliebten stehenden Welle unterhalb der Scherzligschleuse. Am Montagabend kam es dort jedoch zu einem Polizeieinsatz. Ein Augenzeuge berichtete dieser Zeitung, dass die Surfer von der Schleuse «verjagt» worden seien, weil drei anwesende Fischer dies offenbar so verlangt hätten. Auf Anfrage bestätigt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, den Einsatz: «Wir haben am Montag Surfer und Zuschauer angesprochen und auf die geltenden Regeln rund um Covid-19 aufmerksam gemacht.» In der Folge habe die Polizei den Zugang zum Wasser geschlossen. Zum Auslöser des Einsatzes äussert sich Jäggi nicht.