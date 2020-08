Glück im Cup – Nachträglicher Forfait-Sieg für Köniz Der FC Köniz darf unverhofft noch auf den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cup hoffen. Am nächsten Mittwoch kommt es zum Entscheidungsspiel gegen Cham. Peter Berger

Erhielt unerwartet frohe Kunde: Köniz-Trainer Silvan Rudolf. Raphael Moser

0:1 hat der FC Köniz am vergangenen Samstag das Duell gegen Brühl St. Gallen in der Vorqualifikation zum Schweizer Cup trotz guter Leistung und etlichen Chancen verloren. Der Frust sass tief bei den Bernern. «Doch jetzt ist alles anders», erzählt Silvan Rudolf. Der Trainer wurde am Dienstagabend telefonisch informiert, dass sein Team die Partie nachträglich 3:0 forfait gewinnt. Die Ostschweizer haben offenbar einen nicht qualifizierten Spieler eingesetzt.

Nach dem unverhofften Sieg erhalten die Könizer nun eine zweite Chance. Am nächsten Mittwoch bestreiten sie daheim das entscheidende Spiel gegen Cham. Die Zuger hatten ihrerseits Bellinzona ausgeschaltet (2:1). Ursprünglich hätte Köniz am nächsten Mittwoch in der Meisterschaft der Promotion League den FC Münsingen zum Berner Derby empfangen. Die Aaretaler befinden sich aber aktuell wegen Corona-Fälle in Quarantäne und hätten nicht antreten können.