Neue Burger-Meister

Schneiden Sie den Blumenkohl in Stücke und hacken Sie ihn in der Küchenmaschine fein. So, dass er aussieht wie Reis. Braten Sie den Blumenkohlreis mit etwas Olivenöl und Salz einige Minuten rundum an. Abkühlen lassen. Nun mischen Sie die Quinoa, die Mandeln, den Hummus, die Harissa, die Petersilie und die zwei verquirlten Eier unter. Formen Sie Hamburgerpatties. Braten Sie die Blumenkohlburger in etwas Olivenöl beidseitig einige Minuten an, so dass sie goldbraun sind.