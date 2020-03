Verein Thunfest – Neue Köpfe für den Vorstand An seiner Hauptversammlung hat der Verein Thunfest vier neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Die Vorbereitungen für das Thunfest 2020 laufen bereits auf Hochtouren.

Die vier neu gewählten Mitglieder in den Vorstand des Vereins Thunfest (v.l.): Moritz Theilkäs (Gastro/Stände), Amir Sahi (Co-Präsident), Mariella Hobi (Administration), David Baumann (Controlling). Foto: PD

Nach einem turbulenten Jahreswechsel, als es darum ging, das Loch zu stopfen, welches das Thunfest 2019 in die Kasse gerissen hatte, arbeitet der Verein Thunfest nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die Ausgabe 2020. Wie er in seiner Medienmitteilung weiter schreibt, konnte Präsidentin Susanna Ernst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Hauptversammlung vom Donnerstagabend in der Thuner Rathaushalle die frohe Botschaft überbringen, dass das Loch von gut 100’000 Franken, das in der Kasse klaffte, dank einer grosszügigen Spende eines anonymen Gönners endgültig gestopft ist. «Wir haben aus dem Thunfest 2019 unsere Lehren gezogen», sagte sie auch durchaus selbstkritisch.